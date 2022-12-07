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Savunma

İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk! F-15 jetleri ülkeye indi

Japonya, Çin'e karşı komşu ülkelerle savunma işbirliği fırsatları arıyor. Japon savaş uçakları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi. ASDF'ye ait iki F-15 savaş uçağının, Malabacat'ta konuşlanan Clark Hava Üssü'ne indiği ifade edildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk! F-15 jetleri ülkeye indi
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Japon savaş uçakları, 1945'te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez kıyı komşusu Filipinler topraklarına iniş yaptı.

Asya-Pasifik'te bölgesel askeri nüfuzunu artıran Çin'e karşı Japonya, komşu ülkelerle savunma işbirliği fırsatları arıyor.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) açıklamasına göre, ASDF ve Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) savunma işbirliği ve koordinasyonunu artırıyor.

ASDF'ye ait iki F-15 savaş uçağı, Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeybatısında Malabacat'ta konuşlanan Clark Hava Üssü'ne indi.

İki ülke hava kuvvetleri arasında savunma işbirliği ve koordinasyonunu hedefleyen ziyarete yönelik konuk Filo Komutanı Japon Arisawa Şotaro, savaş jetlerinin inişinin, iki ülke arası savunma etkileşimleri arasında dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ev sahibi PAF Komutanlarından Albay Leo Fontanilla, ASDF ile "el ele" çalışacaklarını kaydederek, "Bölgemizin barış ve istikrarının etkin şekilde ayakta tutulması için hava kuvvetlerimizin dostluk ve partnerliğini ilerleteceğiz." dedi.

ASDF açıklamasına göre, savaş jetlerine, yakıt ikmal ile nakliye uçakları da eşlik etti.

Resmi Kyodo ajansına göre, İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya İmparatorluğu, Filipinler'i 3 yıldan fazla işgali altında tuttu.

Bu sırada Japon kuvvetleri, söz konusu hava üssünü, Amerikan güçlerine karşı düzenlediği "kamikaze intihar saldırıları" için kullanmıştı.

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