İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmedi! Dudak uçuklatan silah bütçesine yeşil ışık

star.com.tr 22 Aralık 2020 Salı 11:41 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 11:41

Japonya kabinesi, Nisan 2021'de başlayacak bir sonraki mali yıl için rekor düzeydeki 1,03 trilyon dolarlık bütçe teklifini Pazartesi günü onayladı. Paket, koronavirüs salgından ciddi şekilde etkilenen ekonomi için bir teşvik ve savunma harcamalarında artış içeriyor.



Paket kapsamında Japon ordusu, daha geniş menzilli yeni uçaklar, füzeler ve uçak gemileri için 51,7 milyar dolar alacak.

Kabine Sekreteri Katsunobu Kato yaptığı açıklamada, 'Bu mali destekle, giderek zor hale gelen güvenlik ortamına ayak uydurmak amacıyla, ülkenin ulusal savunması için gerekli kapasiteyi güçlendirecek.' dedi.

Paranın bir kısmı, uzun menzilli seyir füzeleri ve savaş gemilerinin yanı sıra Lockheed Martin Corp'un da desteğiyle Mitsubishi Heavy Industries Ltd. tarafından geliştirilmiş bir gizli savaş uçağı projesini finanse edecek. Ayrıca Lockheed'den 6 hayalet avcı uçağı da satın alınacak.

Teklifin, Başbakan Suga Yoşihide'nin iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin büyük çoğunluğa sahip olduğu parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Yoşihide, selefi Şinzo Abe tarafından sürdürülen askeri genişleme politikasını devam ettiriyor. Japon hükümeti, temmuz ayında yayınlanan en son yıllık savunma raporunda, 'potansiyel Çin ve Kuzey Kore tehditleri' nitelendirdiği tehditlere vurgu yaptı.

Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki küçük adalar konusunda Çin ile uzun süredir devam eden bir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Her iki devlet de adacıkların mülkiyetini talep ediyor ve her iki ülkeden gelen sahil güvenlik gemileri, kendilerini çevreleyen sularda sık sık karşı karşıya geliyor.

Çin, sonuncusu eylül ayında olmak üzere, bölgede düzenli askeri tatbikat faaliyetleri yürütüyor. Çin'in beş tatbikatından biri, tartışmalı adaların bulunduğu Doğu Çin Denizi'nde yapıldı. Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, tatbikatla ilgili açıklamasında, Çin'in Japonya için bir 'güvenlik tehdidi' oluşturduğunu söyledi.

Japonya anayasası, savaşı kınıyor ve ülkenin bir orduya sahip olmasını yasaklıyor. Anayasanın 9. Maddesi, 'Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yanı sıra diğer savaş potansiyellerinin asla sürdürülemeyeceğini.' belirtir.

Bunun yerine, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın fiili ordusu Öz Savunma Kuvvetleri olarak adlandırıldı. Ülkenin ABD ile ikili güvenlik ittifakı var. Bu da Japon adalarında Amerikan askeri varlığı olduğu anlamına geliyor. Ülke, 90 ABD askeri tesisine ve 50.000'den fazla askere ev sahipliği yapıyor.

Son rakamlara göre, pandeminin vurduğu Japon ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü daralmasını yaşıyor. Hükümet bu yılın başlarında, işletmelerin pandemiden kurtulmasına yardımcı olmak için bir dizi teşvik paketi açıkladı.

Japonya aynı zamanda sanayi dünyasındaki en büyük yani 5 trilyon dolarlık ekonomisinin iki katı büyüklüğünde borca sahip.

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