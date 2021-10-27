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Savunma

İlginç açıklama: Bizi Türk SİHA'sının AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar

Bayraktar TB2 ile ilgili şaşırtan bir açıklamaya imza atan Rus vekil Andrey Medvedev, 'Bizi AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar.' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak27 Ekim 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:56
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA'ların AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum." dedi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı.

Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

RUS VEKİLDEN TB2 YORUMU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum." dedi.

Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.

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