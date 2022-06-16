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Savunma

Rekor başarı: İlk 10'a damga vurdu! M2 QCB ile zirveyi zorlayacak

Dünyada 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 'Türkiye'nin 1000 ihracatçısı' listesinde 368'inci sıradan 311'inciliğe yükseldi. SYS, savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alırken, listedeki tek silah üreticisi olma başarısı elde etti. İhracattaki rekorlarına hız kesmeden devam eden şirket, 2022'de yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve yeni ürünleri ile daha üst sıralarda olmayı hedefliyor.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesindeki yükselişiyle yeni rekorlara imza attı.

İhracatını yüzde 60 artıran SYS, listede 368'den 311'inciliğe yükseldi. SYS, savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alırken, listedeki tek silah üreticisi olma başarısı elde etti.

Önceki yıl 49,8 milyon dolar gelir elde ederken 2021 ihracatını yüzde 60 artırarak 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden SYS, TİM verilerine göre en hızlı büyüyen üçüncü şirket oldu.

İhracattaki rekorlarına hız kesmeden devam eden şirket, 2022'de yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve yeni ürünleri ile daha üst sıralarda olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, Türk savunma ve havacılık sanayinin yükselen değerinin, tüm dünyanın ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

CANiK markasıyla ihracatta büyümeye odaklanarak, Türkiye'nin dünyadaki savunma sanayi alanında gücünü temsil ettikleri için gurur duyduklarını aktaran Aral, "Üretiminin yüzde 95'ini 69 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak çözümlerimizle markalar arasındaki ekosisteme katkı sağlıyoruz. Geçen yıl ABD'ye ihracatta dünya 3'üncüsü olma başarısını elde ettik. Yılda 450 bin tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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