20 Nisan 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:37

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecek ilk T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerindeki montaj hattına alındı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre, Toplamda 9 adet helikopter siparişi bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin, 2020 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Şu ana kadar 59+41 adet T-129 ATAK siparişi bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 50 adet (9 EDH ve 41 B1); 18 adet T-129 ATAK siparişi bulunan Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 6 adet (B1) helikopter teslim edildi.



T-129 ATAK’ın en gelişmiş konfigürasyonu olan T-129 ATAK B2’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatlarına, bu yıl başlanması planlanıyor.

T-129 ATAK FAZ-2/B2

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan (SSB) edinilen bilgiye göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin FAZ-2 konfigürasyonu, 2020 yılı içerisinde yapılacak detay testlerinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmeye başlanacak. Şu ana kadar 9’u Erken Duhul Helikopteri (EDH) ve 47’si FAZ-1 konfigürasyonunda olmak üzere toplamda 56 adet T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatı gerçekleştiren TUSAŞ, FAZ-2 konfigürasyonunda ilk aşamada 21 adet helikopter teslim edecek.

T-129 ATAK FAZ-2 konfigürasyonunda, B1 konfigürasyonunda bulunmayan Radar İkaz Alıcı Sistem, Radyo Sinyal Karıştırıcısı vb. elektronik harp sistemleriyle 9681 V/UHF Yüksek Bant Telsiz bulunuyor.