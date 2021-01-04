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Savunma

İlk 'Bell 412EPI' helikopterleri Endonezya'ya teslim edildi

Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin 2018 yılında satın aldığı Bell 412EPI genel maksat helikopterlerinden ilkinin orduya teslim edildiği bildirildi.

star.com.tr04 Ocak 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:42
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Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılında satın alınan Bell 412EPI genel maksat helikopterlerinden ilki orduya teslim edildi. için tedarik sözleşmesi kapsamında Orduya teslim edilecek ilk birimdir. Yapılan anlaşma kapsamında toplamda dokuz adet helikopterin envantere dahil edilmesi bekleniyor.

İlk helikopter, ABD menşeli Bell Textron tarafından üretilen helikopterler, sözleşme kapsamında Endonezya devletine ait havacılık firması PT Dirgantara Indonesia (PTDI), orduya nihai teslimattan önce özelleştirme çalışmalarını üstleniyor.

Geliştirilmiş performansıyla dikkat çeken ve Bell 412 helikopterinin en son versiyonu olan 412EPI,  PT6T-9 motora sahip

star.com.tr

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