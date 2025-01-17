Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD'ye sipariş edilen F-16 Block 70 jetinin ilkinin Mart ayında fabrikadan çıkacağını duyurdu. Anlaşma kapsamında ABD'ye 8 milyar dolar ödeyen Tayvan, toplamda 90 adet F-16 savaş uçağı teslim alacak.

Tayvan Hava Kuvvetleri, 2023 yılında envanterinde bulunan F-16 jetlerinin yazılım yükseltilmesini tamamlamıştı. Son olarak ABD ile Tayvan arasında 8 milyar dolar değerinde 90 yeni F-16 savaş uçağı için anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşma programına göre ise teslimat için bazı gecikmeler yaşandı. Anlaşmaya göre ilk F-16 teslimatının 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

90 ADET F-16 İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Koo, her ay, projenin ilerleyişini kontrol etmek için toplantılar, telefon görüşmeleri veya üretim tesisine ziyaretler yapıldığını belirtti. Ekim ayında, savunma bakanı yasa koyuculara üretim hattında 19 F-16V jeti olduğunu ve teslimatlarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkati çekmişti.