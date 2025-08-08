Uçak, yazılım geliştirme sürecine bağlı gecikmelerin ardından bugün üste konuşlandı. Geçen mali yılın sonunda teslim edilmesi planlanan uçak, sistemlerindeki teknik ayarlamalar nedeniyle ertelenmişti.

JASDF'nin yaptığı kamuoyu açıklamasında, "7 Ağustos'ta Geçici F-35B Filosu'na tahsis edilen üç adet F-35B, Nyutabaru Hava Üssü'ne ulaştı. JASDF, F-35B'nin konuşlandırılmasıyla Japonya'nın hava gücünü daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edecek" denildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'na göre F-35B'ler, B versiyonunun hizmete girmesini desteklemek amacıyla Mart sonunda Nyutabaru'da kurulan yeni geçici filo tarafından işletilecek. İlk uçağın gelişi, pilot eğitimleri ve bakım hazırlıklarının tam anlamıyla başlamasını sağlayacak.

Japonya, Nyutabaru'da iki tam F-35B filosu konuşlandırmayı planlıyor. Bunlardan ilki, hâlihazırda F-15 kullanan 305. Taktik Av Filosu'nun dönüşümüyle oluşturuluyor. İkinci filo ise aşamalı genişleme kapsamında tamamen yeni bir birim olarak kurulacak.

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35B, dikey iniş yapabilme özelliğine sahip dünyadaki tek beşinci nesil savaş uçağı olarak Japonya'nın kapsamlı savunma modernizasyonunun kilit unsurlarından biri konumunda. B versiyonu, kısa pistlerden ve deniz platformlarından, özellikle de Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin dönüştürülmüş Izumo sınıfı helikopter destroyerlerinden operasyon yapmaya son derece uygun.

Bakanlık, bu yıl kaç uçağın teslim edileceğini açıklamadı ancak tedarikin istikrarlı şekilde sürmesi bekleniyor. Japonya toplamda 42 adet F-35B uçağı alarak, geleneksel kalkış ve iniş yapan F-35A filosunu tamamlamayı hedefliyor.

Japonya'nın F-35B tedariki, savunma planlamasında hareket kabiliyeti, hayatta kalma yeteneği ve hızlı tepkiyi öncelik haline getiren daha geniş bir stratejik değişimin parçası. Beşinci nesil platformların hem Hava hem de Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne entegrasyonu, alanlar arası müşterek harekât kabiliyetini artırmayı amaçlıyor.