Polonya, 2020 yılında ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ile imzalanan 4.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 32 adet F-35A savaş uçağı satın alacak.

Söz konusu anlaşma kapsamında Ocak 2025'te Polonyalı pilotların F-35'lerle ilk uçuşlarını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Polonya Hava Kuvvetleri'nin programı çerçevesinde, Ebbing Hava Üssü'nde 2027 yılına kadar 24 pilot jetlerin eğitimini alacak. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan pilotlar, Polonya'da diğer personellerin yetişmesi için eğitmenlik yapacak. Öte yandan Polonya'da, simülatörle donatılmış entegre bir eğitim merkezi de kurulması planlanıyor.

İlk F-35 filosunun 2025 sonunda veya 2026 başında Łask'taki 32. Hava Üssü'nde, ikinci filonun ise 2030'da Swidwin'deki 21. Taktik Hava Üssü'nde hizmete girmesi planlanıyor.

Polonya için üretilen ilk F-35'ler 2 Aralık'ta Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Polonya için üretilen ilk savaş uçaklarının montajı ise Nisan 2023 yılında başlamıştı.