Belçika, ABD ile yapılan 34 adetlik F-35 anlaşmasının teslimatlarının başladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl başlangıçta planlandığı dört uçak yerine iki adet F-35 savaş uçağının teslim edeceğini açıkladı.

Bakanlık, anlaşmanın değerinin 6,53 milyar dolar olduğunu belirtirken NATO ve Avrupa Birliği'ne olan taahhütlerin yerine getirildiği, ülkenin askeri kabiliyetlerine önemli bir yatırım yapıldığının altı çizildi.

Bu gelişme ile birlikte Belçika; Hollanda, İngiltere, Norveç ve Danimarka'dan sonra F-35'e sahip olan Avrupalı ülkelerin arasına katıldı.

Gelişmiş gizlilik, bağlanabilirlik ve çok yönlülük özellikleriyle donatılan F-35 Lightning II, karmaşık ve düşmanca ortamlarda çalışarak ulusal güvenliği ve kolektif savunmayı güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Belçika için üretim hattından çıkan F-35A Lightning, uzun menzilli hassas silahlar ve gelişmiş elektronik harp işlevleri de dahil olmak üzere yeni Blok 4 özelliklerini desteklemek için artırılmış bilgi işlem gücü ile donatıldı.

Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve hassas güdümlü bombalar da dahil olmak üzere çok yönlü silahlanma kabiliyetlerine sahip olan F-35 Lightning, gelişmiş AN/APG-81 radarı ile donatıldı.