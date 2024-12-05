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Savunma

İlk F-35'ler envantere girdi: 6,53 milyar dolarlık teslimat başladı

Belçika Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin ile yapılan anlaşma sonucunda F-35'lerin teslimatlarının başladığını resmen duyurdu. Bakanlık, anlaşmanın 6,53 milyar dolarlık bir maliyetinin bulunduğunu bildirirken F-35'lerin tamamının alınmasının ardından ise F-16'ların rafa kaldırılmak istendiğini bildirdi.

5 Aralık 2024 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
İlk F-35'ler envantere girdi: 6,53 milyar dolarlık teslimat başladı
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Belçika, ABD ile yapılan 34 adetlik F-35 anlaşmasının teslimatlarının başladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl başlangıçta planlandığı dört uçak yerine iki adet F-35 savaş uçağının teslim edeceğini açıkladı.

TOPLAM DEĞERİ 6,53 MİLYAR DOLAR

Bakanlık, anlaşmanın değerinin 6,53 milyar dolar olduğunu belirtirken NATO ve Avrupa Birliği'ne olan taahhütlerin yerine getirildiği, ülkenin askeri kabiliyetlerine önemli bir yatırım yapıldığının altı çizildi.

Bu gelişme ile birlikte Belçika; Hollanda, İngiltere, Norveç ve Danimarka'dan sonra F-35'e sahip olan Avrupalı ülkelerin arasına katıldı.

F-35 LİGHTNİNG II HAKKINDA

Gelişmiş gizlilik, bağlanabilirlik ve çok yönlülük özellikleriyle donatılan F-35 Lightning II, karmaşık ve düşmanca ortamlarda çalışarak ulusal güvenliği ve kolektif savunmayı güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Belçika için üretim hattından çıkan F-35A Lightning, uzun menzilli hassas silahlar ve gelişmiş elektronik harp işlevleri de dahil olmak üzere yeni Blok 4 özelliklerini desteklemek için artırılmış bilgi işlem gücü ile donatıldı.

Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve hassas güdümlü bombalar da dahil olmak üzere çok yönlü silahlanma kabiliyetlerine sahip olan F-35 Lightning, gelişmiş AN/APG-81 radarı ile donatıldı.

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