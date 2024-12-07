İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İlk F-35'ler hava üssüne teslim edildi: Operasyonlara katılabilecek
Savunma

İlk F-35'ler hava üssüne teslim edildi: Operasyonlara katılabilecek

Hollanda, Estonya'daki yenilenen Amari Hava Üssü'ne beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını konuşlandırdığını duyurdu. F-35 jetleri, bu teslimatla birlikte 7/24 gerçekleştirilen NATO hava devriyesi operasyonlarına katılabilecek.

7 Aralık 2024 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
İlk F-35'ler hava üssüne teslim edildi: Operasyonlara katılabilecek
ABONE OL

Hollanda'ya ait F-35 jetleri Estonya'da NATO ve Lüksemburg'un destekleriyle yenilenen Amari Hava Üssü'ne iniş yaptı. F-35'lerin gelişi yapılan törenle kutlanırken söz konusu üssünün 18,5 milyon avroya yenilendiğini öğrenildi.

Yenilenen pist, havaalanının F-35 gibi gelişmiş beşinci nesil uçakları desteklemesine ve 7/24 hava devriyesi operasyonlarının yeniden başlamasına olanak sağlıyor.

F-35'LER GERİ DÖNEBİLİR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Hollanda'nın katkısını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Amari'deki iyileştirilmiş koşullar ve yeni bir pistle, hava polisliği artık dünyanın en gelişmiş savaş uçakları olan F-35'lerle geri dönebilir. NATO'nun Amari'deki hava polisliği misyonuna katkıda bulunan bir sonraki ülke olarak Hollanda'yı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

F-35 LİGHTNİNG II

Belçika için üretim hattından çıkan F-35A Lightning, uzun menzilli hassas silahlar ve gelişmiş elektronik harp işlevleri de dahil olmak üzere yeni Blok 4 özelliklerini desteklemek için artırılmış bilgi işlem gücü ile donatıldı.

Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve hassas güdümlü bombalar da dahil olmak üzere çok yönlü silahlanma kabiliyetlerine sahip olan F-35 Lightning, gelişmiş AN/APG-81 radarı ile donatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.