İlk F-35'ler hava üssüne teslim edildi: Operasyonlara katılabilecek

Hollanda'ya ait F-35 jetleri Estonya'da NATO ve Lüksemburg'un destekleriyle yenilenen Amari Hava Üssü'ne iniş yaptı. F-35'lerin gelişi yapılan törenle kutlanırken söz konusu üssünün 18,5 milyon avroya yenilendiğini öğrenildi.

Yenilenen pist, havaalanının F-35 gibi gelişmiş beşinci nesil uçakları desteklemesine ve 7/24 hava devriyesi operasyonlarının yeniden başlamasına olanak sağlıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Hollanda'nın katkısını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Amari'deki iyileştirilmiş koşullar ve yeni bir pistle, hava polisliği artık dünyanın en gelişmiş savaş uçakları olan F-35'lerle geri dönebilir. NATO'nun Amari'deki hava polisliği misyonuna katkıda bulunan bir sonraki ülke olarak Hollanda'yı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

F-35 LİGHTNİNG II

Belçika için üretim hattından çıkan F-35A Lightning, uzun menzilli hassas silahlar ve gelişmiş elektronik harp işlevleri de dahil olmak üzere yeni Blok 4 özelliklerini desteklemek için artırılmış bilgi işlem gücü ile donatıldı.

Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve hassas güdümlü bombalar da dahil olmak üzere çok yönlü silahlanma kabiliyetlerine sahip olan F-35 Lightning, gelişmiş AN/APG-81 radarı ile donatıldı.