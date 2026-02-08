Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RSAF), 2019 yılında verdiği sipariş çerçevesinde bu yılın ilerleyen aylarında ilk F-35B savaş uçaklarını teslim almaya hazırlanıyor. Bu adım, ülkeyi Asya-Pasifik bölgesinde 5. nesil savaş uçağı kullanan 4. ülke yapacak.

BÖLGEDE F-35 FİLOSUNUN HIZLA GENİŞLEMESİ

Lockheed Martin'in Havacılık Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Steve Sheehy, Singapur Airshow 2026'da yaptığı sunumda, 2030 yılına kadar Asya-Pasifik bölgesinde 300'den fazla F-35 savaş uçağının bulunacağını kaydetti. Bu rakam, Japonya ve Alaska'da konuşlandırılan Amerikan F-35'lerini de içeriyor.

Avustralya şu anda Amerika Birleşik Devletleri dışında en geniş F-35 filosuna sahip ülke. Avustralya'nın 72 adet F-35A savaş uçağı bulunmakta olup, son uçak Aralık 2024'te teslim aldı. Ancak bu unvan yakın zamanda Japonya'ya geçecek. Japonya Hava Öz Savunma Kuvveti, 105 F-35A ve 42 F-35B olmak üzere toplam 147 savaş uçağını filosuna dahil etmeyi planlamaktadır. Japonya geçen yıl ilk dört F-35B'sini almıştı.

Bölgenin diğer ülkelerinde de F-35 alımları devam ediyor. Güney Kore 40 adet F-35A teslim almış ve ek olarak 20 adet daha sipariş etti.

SİNGAPUR'UN F-35 FİLOSUNUN GENİŞLEME PLANI

Singapur, ilk etapta dört F-35B savaş uçağını almaya hazırlanıyor. Lockheed Martin'in açıklamalarına göre, bu uçaklar başlangıçta Ebbing Ulusal Muhafız Hava Üssü'nden işletilecek, daha sonra yaklaşık 2029 yılında Singapur'daki Tengah Hava Üssü'ne taşınacak.

Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin sipariş defterinde sekiz F-35B daha bulunmakta olup, bunların 2028 yılında teslim edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Şubat 2024'te Singapur, sipariş listesine sekiz adet F-35A savaş uçağını eklemiş ve bunların 2030 yılına kadar teslim alınmasını beklemiştir. Bu planlamalar sonucunda RSAF, iki varyant halinde toplam 20 F-35 savaş uçağına sahip olacaktır.

Singapur Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kelvin Fan, F-35'in iki varyantının sağlayacağı avantajları vurguladı. Fan'a göre, daha fazla dayanıklılık ve yüksek yük kapasitesine sahip F-35A modelleri, sürekli erişim ve operasyonel kalıcılık sağlayacak. Kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B modelleri ise daha fazla operasyonel çeviklik ve esneklik sunacaktır.

SİNGAPUR'UN GENEL HAVA SAVUNMA GÜCÜ

F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, Singapur'un hava kuvvetleri 40 adet F-15SG savaş uçağı ve F-16V konfigürasyonuna yükseltilmiş yaklaşık 60 adet F-16C/D uçağından oluşmaktadır. Bu donanım, RSAF'ı hava muharebe gücü açısından Güneydoğu Asya'nın tüm diğer ülkelerinden önemli ölçüde ileri konuma getirmektedir.

Dünya çapında dört F-35 ağır bakım, onarım ve revizyon tesisinden ikisi Asya-Pasifik bölgesinde yer almaktadır. Bu tesisler Avustralya ve Japonya'da bulunmakta olup, diğer ikisi İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşlandırılmıştır.

LOCKHEED MARTİN'İN ÜRETİM HEDEFLERİ VE BÖLGESEL PERSPEKTİF

Lockheed Martin, geçen yıl rekor sayıda 191 F-35 savaş uçağı teslim etmiştir. Ancak bu rakam, Teknoloji Yenileme 3 güncellemelerinin kullanıma sunulmasındaki gecikmelerden etkilenmiştir. Şirket, bu birikimin temizlendiğini belirterek, cari yıl içinde 156 F-35'in teslim edileceğini öngörüyor.

Asya-Pasifik bölgesinde yeni F-35 müşterisi bulunması ise zorluk göstermektedir. Tayvan ve Tayland son yıllarda F-35 alımı taleplerinde başarısız olmuştur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen yıl Hindistan'ın F-35 konusundaki ilgisini çekmeye çalıştı.

Singapur'un F-35 savaş uçaklarını filosuna dahil etmesi, bölgenin hava savunma teknolojisinde yaşanan dönüşümün önemli bir göstergesidir. Beşinci nesil savaş uçaklarının Asya-Pasifik'te giderek yaygınlaşması, bölgesel güvenlik dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecektir.