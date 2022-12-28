Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Havacılık Başkanlığı'nda bulunan hangarlarda Jandarma'ya katılan yeni helikopterler var. Her geçen gün yerlilik oranını artıran savunma sanayiinin en gözde helikopterlerinin bakımları burada yapılıyor, teknik kontrolleri burada gerçekleştiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlere bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu yeni helikopter, Atak'tan sonra yine Türk mühendislerince geliştirilen en gelişmiş genel maksat helikopteri T70'i, ilk kez CNN TÜRK görüntüledi.

T70 HELİKOPTERİ İLK OLARAK JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ

T70 helikopteri öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na ardından Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Orman ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BENZERLERİNDEN ÇOK DAHA GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

Sayıları zamanla artacak olan genel maksat helikopteri T70, benzerlerinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip. T70'in detaylarını anlatan Jandarma Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, "Gövdesi ve motoru en önemli parçaları olmak üzere tamamen milli ve yerli. T70 helikopterimiz çift motorlu orta sınıf bir genel maksat helikopteridir. Uzunluğu yaklaşık 20 metre. Personel taşıma kapasitesi 14 kişi koltuklu. Konfigürasyonda operasyonel faaliyetlerde koltuklar çıkarılmış şekilde tim mevcuduna kadar artırabilmekteyiz. Azami kalkış ağırlığımız 10 ton. Toplam havada kalış süremizde 3 saat 30 dakika. Personel ve malzeme nakli, personel takip sıhhi tahliye, hava hücum harekatı, doğal afetlerde arama kurtarma, yangın söndürme harekatı ve komuta kontrol uçları olarak söyleyebiliriz Çok güçlü bir helikopter. Bu özellikle operasyonel faaliyetlerde çok önemli bir kuvvet çarpanı. Çünkü askerlerimizi ne kadar çok taşıyabilirsek bir sortide bu bizim için bir avantaj" dedi.

PİLOTLAR EĞİTİMLERE BAŞLADI

Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği günden itibaren pilotların her biri T70 genel maksat helikopterinin eğitimlerini almaya da başladı. Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, "Eğitimlerimiz başladı. Bende bu helikopterin yer ve uçuş eğitimini alan ilk pilotlarından biriyim. Bundan sonra da uçuş ve yer ders eğitimlerini ben vereceğim. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Mutlu ve gururluyuz. Buna da layık olabilmek için elimizden geleni her zaman yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.