İlk kez kullandılar! SİHA hamlesi

14 Eylül 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:29

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, saldırı amaçlı insansız hava araçları (SİHA) İnohodets ve Forpost'u Pskov yakınlarında Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez kullandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Taarruz halindeki birlikleri desteklemek için, operasyonel amaçlı keşif ve saldırı insansız hava araçları Inohodets ve Forpost, güdümlü füzeler, hedef belirleme ve gözlem sistemleriyle birlikte ilk kez kullanıldı" dendi.

Bakanlık, taarruzun mayın tahrip tanklarını, teknik teçhizatı ve TOS-1A 'Solntsepek' ağır alev silahı sistemlerini içeren mobil destek müfrezeleri tarafından da desteklendiğini ifade etti.

Önceki gün başlayan ve Baltık Denizi'nin sularında, Rusya'daki 9 sahada ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül'de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.

Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.

Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak. (Sputnik)