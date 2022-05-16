155 mm Zuzana obüsüyle ilgili kritik açıklama! 'İlk kez teyit ediyorum' diyerek duyurdu

Slovakya geçtiğimiz ay, Ukrayna ile 155 mm Zuzana kundağı motorlu obüslerle ilgili müzakereleri doğrulamıştı. Müzakerelerde henüz bir anlaşma sağlanamışken, Ukrayna ordusunun Zuzana obüsü eğitimi aldığı açıklandı.

Slovakya Savunma Bakanı Yaroslav Nagy, Aktuality'e yaptığı açıklamada, "Ukraynalıların bu silahla ilgili eğitiminin halihazırda devam ettiğini ve bu nedenle ciddi ve çok yoğun bir ilgi olduğunu teyit edebilirim. Ayrıca bunu ilk teyit ettiğim kaynak sizsiniz." dedi.

Bakan, sözleşmenin ayrıntıları hakkında ayrıntı vermekte kaçındı. Ukrayna ile anlaşmada ne zaman sonuca varılacağı, sistemlerin fiyatı hakkında net bir bilgi yok, ancak imzalandıktan sonra bazı Zuzana obüsleri neredeyse anında teslim edilebilir.

Nagy, "Bunların üretimde olan araçlar olduğuna dikkat edilmelidir. Yani bazılarını hemen veya önümüzdeki haftalarda verebiliriz. Bazılarını ise önümüzdeki aylarda." dedi.

Bakana göre, Ukrayna kademeli olarak, en az sekiz birim ve daha Zuzana obüsü almalı.

155 MM ZUZANA OBÜSÜ TAHMİNİ FİYAT

Slovak ordusu, Zuzana 2'den 25 birim satın aldı. Ordu bu silahlar için 172 milyon avro, yani birim başına yaklaşık 7 milyon avro ödedi.

Nagy, "Ukraynalıların özellikle hava savunma sistemleri ve tanksavar güdümlü füzeler gibi kara tabanlı teknolojilere çok yoğun ilgisi var. Bunlar, şu anda Ukrayna'ya yapılacak uluslararası yardımın odaklandığı üç alan." dedi.

Daha önce Ukrayna askeri teçhizatının da Slovakya'da tamir edilip modernize edileceği bildirilmişti.

Slovakya Nisan ayında S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya teslim etti ve karşılığında Amerika'dan Patriot sistemleri sözü aldı.

155 MM ZUZANA OBÜSÜ

Silahın ilk versiyonu olan 155 mm ShKH Zuzana, 1998'de Slovak Ordusu envanterine girdi.

1990'larda orijinal sistemin ihracat amaçlı geliştirilen versiyonu, 155 mm ShKH Himalaya'da, şasinin hareketi tekerlek yerine paletle sağlandı.

Konstrukta tarafından üretilen 155 mm SpGH ZUZANA 2, hem doğrudan hem de dolaylı nişan alma yoluyla etkili ateş sağlayabilen, otomatik mühimmat yüklemeli, kundağı motorlu otonom bir topçu sistemidir.

Uzun atış menzili, mühimmatın hedef üzerinde önemli etkisi, yüksek atış hassasiyeti, yüksek atış hızı, atışa hızlı hazırlık ve yüksek manevra kabiliyeti gibi özelliklere sahiptir. Personelin kitle imha silahlarının etkilerine karşı korunması ve doğrudan silahın içinde taşınan çok sayıda mühimmat givi avantaja sahiptir.

Star Gazetesi