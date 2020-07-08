star.com.tr 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:46

İsveç medya ağı SVT, İsveçli Saab'ın Brezilya'daki Sao Bernardo do Campo'daki Gripen E / F avcı uçağı üretim tesisinin faaliyete geçtiğini bildirdi.



Saab Aeronautica Montagens (SAM) adını taşıyan tesisin, yarısı İsveç'te eğitim alacak 70'in üzerinde çalışanı bulunuyor. Tesisin iş gücünün 2024 yılına kadar 200 çalışana ulaşması bekleniyor.

En başta, Gripen'in koltuk gibi daha kolay parçalarını üretecek fabrika, ilerleyen süreçte gövde ve kanat akmsamını da üretecek.

Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Saab Havacılık Genel Müdürü Jonas Hjelm, 'Bu Gripen projesi içindeki teknoloji transfer programının bir parçası. Linköping Saab'daki Brezilyalı mühendis ve montajcıların teorik ve pratik iş eğitimine dayanarak, İsveç'teki fabrikadaki standartların aynısını takip ederek SAM'da yüksek nitelikli bir üretim hattı kurabildik.' dedi.

SAM'da üretilecek uçak parçaları daha sonra Embraer'in Gaviao Peixoto'daki fabrikasına ve Saab'ın Linköping'deki kendi fabrikasına son montaj için teslim edilecek.

1937 yılında kurulan Saab AB, İsveç'in önde gelen savunma şirketlerinden biridir.

1947 ve 1990 yılları arasında otomobil üreticisi Saab Automobile'in de ana şirketidir. Bununla birlikte, ana odak noktası savaş uçakları, savaş silahları, füze sistemleri, torpidolar, sensör sistemleri, insansız sualtı araçları ve hava gözetim çözümleri (GlobalEye ve Saab 2000 Erieye dahil), radarlar ve elektronik savaş araçlarıdır.

Yaklaşık 17.000 çalışanı olan Saab, İsveç'in askeri-sanayi kompleksinin temel taşı olarak kabul edilmektedir.

Saab JAS 39 Gripen hafif, tek motorlu, çok yönlü bir avcı savaş uçağıdır.

Gripen JAS 39E / F olarak adlandırılan, ancak Gripen NG veya Super JAS olarak da adlandırılan geliştirilmiş versiyonu, 2019'da teslimatlara başladı.