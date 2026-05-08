İlk mini denizaltı projelerinden! Datum yeni teknolojilerini tanıttı

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da şirketler yeni ürünlerini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Mini Denizaltı montajının Sefine Tersanesi'nde tamamlanmasının ardından 14 Nisan 2026'da Karamürsel açıklarında ilk dalış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Türk Loydu tarafından klaslanan ilk mini denizaltı projelerinden biri olma özelliğini taşıyan platform, Yakut Kazan tarafından üretilen mukavim tekneye, Femsan DC motorlarına ve Eriş Pervane üretimi pervanelere sahip bulunuyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşan sistem, insansız şekilde gerçekleştirilen ilk dalış testini başarıyla tamamladı.

Datum, bu proje ile kazandığı mühendislik birikimini farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik terzi dikim mini denizaltı çözümleri geliştirmek için kullanmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, şirketin insansız su altı sistemleri alanındaki en önemli projelerinden biri olan SİNARİT Modüler Yüklü İnsansız Sualtı Aracı da kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Standart bir kamyon konteynerine sığabilen ve A400M tipi askeri nakliye uçaklarıyla taşınabilen SİNARİT, modüler yapısı sayesinde farklı görev profillerine uyarlanabiliyor.

Araç, torpido, akıllı mayın, keşif-gözetleme sistemleri, sentetik açıklıklı sonar, ROV sistemleri ve çeşitli güdümlü mühimmatlar dahil olmak üzere çok sayıda farklı faydalı yük taşıyabiliyor.

Datum'un geliştirdiği projeler yalnızca insansız sistemlerle sınırlı değil. Şirket, Dumlupınar Faciası benzeri olayların tekrar yaşanmaması amacıyla geliştirilen Denizaltı Personel Kurtarma Aracı (SRV) üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra kritik su altı altyapılarının korunmasına yönelik geliştirilen Kırlangıç Deniz Yatağı Harbi Mini Denizaltısı ile SAT Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Trança Muharip Mini Denizaltısı da şirketin öne çıkan platformları arasında yer alıyor.

Kamyonla taşınabilen, uçakla sevk edilebilen ve vinç yardımıyla kısa sürede suya indirilebilen Datum'un mini denizaltı ailesi, klasik tersane merkezli üretim anlayışından farklı olarak hızlı, modüler ve seri üretime uygun yapısıyla dikkati çekiyor.

İnsanlı ve insansız görev seçenekleri sunan bu sistemlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olması hedefleniyor.