İlk S-500 hizmete girdi! İşte koruyacağı hava sahası

star.com.tr 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:43

Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan bir kaynak, askeri birlik ve tarihi belirtmeden, "S-500 hava savunma sistemlerinin ilk alayı, muharebe görevi ülkenin başkentinin üzerindeki hava sahasını korumak ve savunmak olan bir birlikte hizmete girdi" dedi.



Rus başkentinin ve Merkezi Sanayi Bölgesi'nin üzerindeki hava sahası, 15. Havacılık Kuvvetleri Ordusu tarafından korunuyor.

S-500 sözleşmesinin uzun vadeli olduğunu hatırlatan kaynak, ikinci S-500 partisinin, 2022'nin ilk yarısında Rus birliklerine teslim edileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, 16 Eylül'de en son S-500 Prometey savunma sisteminin testlerini tamamladığını ve ilk sistemlerin Rus silahlı kuvvetlerine teslim edildiğini söyledi. 20 Temmuz'da Savunma Bakanlığı, Rusya'nın güneyindeki Kapustin Yar test sahasında, sistemin yüksek hızlı bir balistik hedefe karşı test edildiğini bildirdi.

Almaz-Antey Concern tarafından üretilen S-500 hava savunma sistemi, düşman tarafından gelen farklı yükseklik ve hız aralığında olası tüm hava ve uzay saldırı araçlarını durdurmak için tasarlandı.

Bu sistem için uzmanlık eğitimi, 2017 yılından beri veriliyor.

S-500'ün, S-400 Triumph savunma sistemlerinin yerini alması planlanıyor.