İlk satın alma sözleşmesi imzalanacak! Türkiye ve İtalya'dan dünyaya örnek ortaklık

İnsansız ve hibrit deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik işbirliğine giden Türk ve İtalyan şirketleri, yılın ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesini imzalamayı hedefliyor.

HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Defence, İtalya'da insansız ve hibrit (insanlı-insansız) deniz platformlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında, VN Maritime ve Piloda Defence, İtalya'daki tüm insansız deniz aracı (İDA/USV) projelerinde HAVELSAN'ın münhasır temsilcisi ve sanayi ortağı olarak yetkilendirildi. Bu çerçevede, İtalya'daki savunma, sahil güvenlik, kamu kurumları ve özel kurumlara yönelik tüm USV fırsatları, VN Maritime - Piloda ortaklığı üzerinden yürütülecek.

HAVELSAN, otonom kontrol sistemleri, görev yönetim yazılımları, yapay zeka tabanlı algı çözümleri ve güvenli haberleşme mimarileri ile projeye ileri seviye savunma teknolojileri kazandıracak.

VN Maritime Technologies, yüksek performanslı deniz platformu tasarımı, hibrit kullanım konsepti ve sistem entegrasyon kabiliyeti ile platform mimarisinin ana yüklenicisi olarak görev alacak.

Piloda Shipyard ise İtalya'daki tersane altyapısı, yerel sanayi katılımı, test-deniz kabul faaliyetleri ve yaşam döngüsü destek süreçlerini üstlenecek.

Bu yapı sayesinde platform üretimi ve entegrasyonu, otonom sistem kurulumu, deniz testleri ve gösterim faaliyetleri, bakım, idame ve lojistik destek İtalya'da yerel sanayi katkısıyla gerçekleştirilecek.

- AKDENİZ'E UYGUN GÖREV ODAKLI ÇÖZÜMLER

İşbirliği tam otonom, uzaktan kumandalı ve insanlı-insansız hibrit modda görev yapabilen yeni nesil deniz platformlarını kapsıyor. Söz konusu platformlar deniz gözetleme ve keşif (ISR), kaçakçılıkla mücadele, liman ve kritik tesis güvenliği, kıyı emniyeti ve sınır kontrolü, arama-kurtarma destek operasyonları gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Yüksek deniz performansına sahip platform mimarisi ile HAVELSAN'ın otonom görev sistemlerinin birleşimi, Akdeniz'in operasyonel şartlarına uygun, dayanıklı ve görev odaklı çözümler sunacak.

- HEDEF KISA SÜREDE SÖZLEŞME

Taraflar, 2026 yılının ilk yarısında İtalya'da ilk satın alma sözleşmesinin imzalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu ilk tedarikin, daha geniş kapsamlı bir İtalya insansız deniz platformu yol haritasının başlangıcı olması hedefleniyor.

Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayi işbirliğine de uzun vadeli katkı sağlaması hedeflenen mutabakat muhtırası, Türk savunma sanayisinin otonom deniz sistemleri alanındaki yetkinliğinin Avrupa pazarında konumlandırılmasını, Türk platform üretim kabiliyeti ile ileri yazılım ve görev sistemlerinin entegre şekilde sunulmasını amaçlıyor.

HAVELSAN, VN Maritime ve Piloda Defence, bu stratejik işbirliği ile insansız ve hibrit deniz platformları alanında sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve yüksek katma değerli bir sanayi modeli oluşturmak için önemli bir adım atmış oldu.

