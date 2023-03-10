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Savunma

İmzalar atıldı: 252 milyon dolarlık gizli anlaşmaya varıldı

İsrailli savunma şirketi Elbit Systems, Avrupa'daki NATO üyesi bir ülkeye Otonom Kamyona Monteli Obüs ve PULS Topçu Sistemleri tedarik etmek üzere toplamda 252 milyon dolarlık iki sözleşme imzaladığı duyurdu.

10 Mart 2023 Cuma 21:35 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: 252 milyon dolarlık gizli anlaşmaya varıldı
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Elbit Systems, NATO üyesi bir ülkeye Otonom Kamyona Monteli Obüs (Autonomous Truck Mounted Howitzer / ATMOS) ve PULS Topçu Sistemleri tedarik etmek üzere toplamda 252 milyon dolar tutarında iki sözleşme imzaladı.

Elbit Systems 119 milyon dolar tutarındaki ilk sözleşme kapsamında bir tabur değerinde ATMOS155mm/52 kalibrelik kamyona monteli obüs sistemleri tedarik edecek. Sözleşme iki yıllık bir süre içinde gerçekleştirilecek. 133 milyon Dolar değerindeki ikinci sözleşme kapsamında, roket ve füze paketi içeren iki batarya değerinde PULS topçu roketatar sistemi sağlayacak ve bu sözleşme de üç yıllık bir süre zarfında gerçekleştirilecek.

ATMOS modüler topçu sistemi; standart mermilerle 40 km'nin üzerinde etkili bir menzile sahip olan ve Roket Destekli Mermilerle (Rocket-Assisted Projectiles / RAP) genişletilmiş menzil sunan tüm NATO sertifikalı 155 mm mermileri ateşleyebilme kabiliyetine sahip. Bununla beraber ATMOS, çok çeşitli görevler için ateş desteği sağlanmasına olanak tanıyan hızlı konuşlandırma ve operasyon için tasarlandı.

GİZLİ ANLAŞMAYA VARILDI

Elbit Systems'in PULS fırlatıcısı ise hem serbest uçan roketlerin hem de hassas güdümlü roketlerin ve 12 km'den 300 km'ye kadar menzilli füzelerin ateşlenmesini destekliyor. Mevcut tekerlekli ve paletli platformlara tamamen uyarlanabilen PULS fırlatıcısı; bakım ve eğitim maliyetlerinde önemli bir azalma sağlıyor.

Elbit Systems Başkanı ve CEO'su Bezhalel (Butzi) Machlis, "Silahlı kuvvetlerinin etkinliğini artırma çabalarının bir parçası olarak Avrupa ülkeleri ve NATO üyeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki orduların gelişmiş topçu çözümlerine yönelik taleplerinin arttığına tanık oluyoruz. Operasyonel olarak kanıtlanmış sistemlerimiz bu talebi karşılamak için gelişmiş ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor." dedi.

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