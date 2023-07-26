İnsansız hava aracı BAHA, ilk ihracat başarısını Afrika'da yakaladı.

HAVELSAN, "dijital birlik" konsepti ve bunu oluşturan insansız hava, kara ve deniz araçlarına ilişkin gelişmeleri 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) sergiledi.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, AA muhabirine, dijital birlik konseptine sürekli yeni ürünler sokmaya çalıştıklarını söyledi.

Sahada daha ayrıcalıklı bir ürün gamıyla olmak istediklerini dile getiren Ataoğlu, bunu yaparken de sahadaki geri dönüşlerle bu araçları da güncelleyebildiklerini ifade etti.

En son insansız kara aracı KAPGAN ile atış testleri yaptıklarını belirten Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Bu testler sonrasında kuvvetten, müşteriden aldığımız geri dönüşlerle KAPGAN'ı biraz da olması gereken seviyeye getirdik. Şimdi biraz daha farklı konseptte çıkardık. Yakın zamanda da bu aracımızla saha testlerine başlıyor olacağız. KAPGAN'ı dijitale entegre ettikten sonra otonom kabiliyetlerini de ekleyerek, havada BAHA, POYRAZ, yerde KAPGAN, BARKAN'ın sahada birlikte görev yapabilme konseptini oluşturduk. Bu esnada farklı ürünleri de bu sisteme entegre ettik. İlk aşamada ASISGUARD'ın SONGAR dronunu entegre ettik, bunlarla ilgili test faaliyetlerimiz sürüyor. Hedefimiz, bu insansız araçlara bağlı kalmak değil farklı firmaların ürünlerini de bu sistem içine entegre ederek HAVELSAN'ın yazılım kabiliyetlerini bu araçlara da uygulamak olacak. Bunların hepsi birlikte bir görev konseptini icra ediyor olacaklar."

Kısa zaman önce yurt dışında birkaç fuara katıldıklarını ve ürünlerini anlattıklarını dile getiren Ataoğlu, "Özellikle Afrika bölgesinde ciddi görüştüğümüz ülkeler vardı. IDEF öncesinde de bu ülkeleri davet ettik. Burada belli test faaliyetleri yaptık onların isteklerine göre. Bugün ilk ihracatımızı yaptık da diyebiliriz. Bir Afrika ülkesine BAHA'yı ihraç ettik diyebiliriz, yakın zamanda araçlarımızı oraya gönderiyor olacağız." dedi.

Söz konusu araçlara akıl kattıklarını, platform üretmediklerini vurgulayan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki firmalar da bu işin içindeki stratejik görevimizi biliyorlar. Dolayısıyla onların da farklı tip araçları var. Yazılım, otonom, yapay zeka kabiliyetlerimizi o sisteme entegre etmek istiyorlar. Bu noktada da ciddi görüştüğümüz, sistemine entegre olabileceğimiz ülkeler var. Yakın zamanda özellikle o bölgeye aracımızı gönderip, birlikte iki sistemi birleştirerek sahada faaliyet yapıyor olacağız. HAVELSAN'ın misyonu belli. Bu misyonu yerli firmaların bildiği gibi yabancılar da çok iyi biliyorlar. Bu noktada yazılım, yapay zeka, otonom kabiliyetleriyle ön plana çıktığımız için dijital birlikte oluşan bu yeteneği farklı firmalara da entegre ediyor olacağız. Azerbaycan ile de ciddi görüşmelerimiz var. İlk aşamada Körfez bölgesinde iki sistemin entegrasyonuyla ilgili çalışmaları yapıyor olacağız."