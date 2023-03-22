İmzalar atıldı! Bayraktar TB2'ler resmen teslim edildi

Mali Silahlı Kuvvetleri (Forces Armées Maliennes- FAMA), hava gücünü artırmak için Türkiye'den 3 adet Bayraktar TB2, Rusya'dan ise 4 adet savaş uçağı teslim aldı.

Bamako'daki Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nda 16 Mart 2023 tarihinde dört adet L-39C Albatros (reg. TZ-10C, TZ-15C, TZ-34C, TZ-36C) ve üç adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı Mali makamlarına teslim edildi.

BAYRAKTAR TB2'LER RESMEN TESLİM EDİLDİ

L-39C Albatros, eğitim ve hafif saldırı görevleri için tasarlandı. Güçlü bir Çek yapımı jet uçağı ve fiyatı ise uygun olarak biliniyor. Çok yönlülüğü nedeniyle birçok hava kuvveti için cazip bir seçim olarak ortaya çıkıyor.

Bayraktar TB2 ise hem keşif hem de taarruz görevi yapabilen Türk yapımı insansız hava aracı olarak değerlendiriliyor. Mali'nin şu anda 13 adet L-39C tipi savaş uçağı ve 5 adet ise Bayraktar TB2'si bulunuyor.

Mali'ye teslim edilen son 3 adet Bayraktar TB2'den önce 20 Aralık 2022'de 2 adet daha teslim almıştı.

Mali Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2, Kanada'nın Wescam ürünlerinin Türkiye'ye ihracatını engellemesinin ardından L3 Wescam MX-15 kameranın yerini alan Türk yapımı Aselsan CATS kamera taretiyle donatıldı.

Her iki uçak da Mali'ye sınırlarını daha iyi koruma, tehditleri hızlı bir şekilde tespit etme ve bunlara yanıt verme kabiliyeti sağlayacak. Ayrıca herhangi bir çatışmada rakiplerine karşı avantaj elde etme olanağı sağlayan daha geniş bir yelpazede hava yetenekleri sunacak.

Satın alma, birkaç yıl önce başlayan daha büyük bir paketin parçası. Yedi ay önce Rusya, Bamako uluslararası havaalanına beş adet L-39C Albatros hafif saldırı uçağı ve bir adet Su-25 FrogFoot yakın hava destek uçağı ile ek bir Mil Mi-35 saldırı helikopteri teslim etti.

İki ay önce Mali, iki Mil Mi-17, dört Çek tasarımı L-39C Albatross eğitim uçağı ve tek bir Sukhou Su-25 Frogfoot kara saldırı uçağından oluşan ek uçak ve helikopterleri teslim aldı.