İmzalar atıldı: Milli Muharip Uçak için kritik gelişme

MMU gömülü eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla, TUSAŞ ile HAVELSAN arasında "HAVELSAN ile KAAN Eğitim Sistemleri Sözleşmesi" imzalandı.16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. günü gerçekleştirilen sözleşme ile KAAN MMU'nun uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumluluğunu HAVELSAN aldı.

Geliştirilecek Gömülü Eğitim Sistemi sayesinde, KAAN MMU pilotları, uçarken de eğitim alabilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyada Live, Virtual, and Constructive denilen bu konsepte göre, sahip olduğumuz tecrübe ve kabiliyetlerle KAAN MMU'nun eğitim sistemlerini uçtan uca geliştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın yıl sonu itibarıyla uçacağını, ama onun öncesinde test pilotlarının, HAVELSAN'ın mühendislik simülatörüyle uçuş kalitesini test edeceğini belirterek, "KAAN, ülkemizin bekası için olan bir uçak, bir sistem. Stratejik bir varlık. Stratejik partneri de HAVELSAN." değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN İLE İMZALAR ATILDI

Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere, üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Azerbaycan ile protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) şahitliğinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ AŞ arasında Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol aynı zamanda, KAAN Projesi kapsamında, Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, uygun değerlendirilen tesis ve/veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılmasını, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımlarının yapılmasını amaçlıyor.

AZERBAYCAN'DA ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN Projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan'da üretilmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek iki ülkenin savunma alanında da bir çok anlaşmayı birlikte yaptığını vurguladı.