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Savunma

İmzalar resmen atıldı: Dost ülke ile 'Kirpi' anlaşması

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, yakın zamanda 6 Bayraktar TB2 alımı için anlaşmaya vardıklarını belirterek, 'Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşım Güler'e sonsuz teşekkürler. Türkiye'den 4 'Kirpi' alımı noktasında da anlaşma imzaladık.' ifadelerini kullandı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
İmzalar resmen atıldı: Dost ülke ile 'Kirpi' anlaşması
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Milli Savunma Bakanı Güler ile bir araya gelen Helez, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı resmi internet sitesine değerlendirmede bulundu.

Bosna Hersek'in yakın zamanda 6 Bayraktar TB2 alımı için anlaşmaya vardığını ifade eden Helez, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşım Güler'e sonsuz teşekkürler. Türkiye'den 4 'Kirpi' alımı noktasında da anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.

DOST ÜLKE İLE 'KİRPİ' ANLAŞMASI

Helez, Türkiye ile hem dostane hem de stratejik ilişkilere sahip olduklarına işaret ederek, Türkiye'nin desteğiyle kapasitelerinin güçlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından FETÖ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle nota gönderilen tiyatro oyununa ilişkin de açıklamada bulunan Helez, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te ayrılıkçı politikaların mevcut olduğu bir dönemde Türkiye güçlü desteğin ve güvenliğin önemini temsil etmektedir. Dolayısıyla kamusal alanda faaliyet gösterenleri Bosna Hersek'in itibarını düşünmeye ve Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkileri tehlikeye atmamaya davet ediyorum."

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