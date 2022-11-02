Indo Defence Expo&Forum 2022'ye Türkiye'den çıkarma

Cakarta'daki Indo Defence Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıllık aradan sonra kapılarını açtı.

Son dönemde ihracat faaliyetlerini artıran Türk savunma sanayisi, yeni pazar arayışı kapsamında fuara güçlü bir katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde 30'dan fazla Türk şirketi, kara, hava ve deniz platformları, insansız sistemler, silah sistemleri, mühimmatlar, yazılım çözümleri, simülatör, lojistik destek gibi birçok ürünü ile ekipmanlarını sergiledi.

Fuara katılan Türk şirketleri arasında ASELSAN, Baykar, DASAL, DEARSAN, FNSS, HAVELSAN, Nurol Makina, OTOKAR, PROFEN, ROKETSAN, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de yer aldı.

Asya bölgesinde son dönemde önemli ihracat başarılarına imza atan Türk şirketleri, Endonezya, Filipinler, Bangladeş ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ülkelere çeşitli ürünler sağlıyor.

Fuar boyunca görüşmeler gerçekleştirecek Türk şirket yetkilileri, bölge ülkelerine yönelik yeni iş birliği anlaşmalarına imza atmayı hedefliyor.

