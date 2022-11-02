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Savunma

Indo Defence Expo&Forum 2022'ye Türkiye'den çıkarma

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren 30'dan fazla şirket, Endonezya'nın Cakarta kentindeki Indo Defence Expo&Forum 2022'de ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Indo Defence Expo&Forum 2022'ye Türkiye'den çıkarma
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Cakarta'daki Indo Defence Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıllık aradan sonra kapılarını açtı.

Son dönemde ihracat faaliyetlerini artıran Türk savunma sanayisi, yeni pazar arayışı kapsamında fuara güçlü bir katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde 30'dan fazla Türk şirketi, kara, hava ve deniz platformları, insansız sistemler, silah sistemleri, mühimmatlar, yazılım çözümleri, simülatör, lojistik destek gibi birçok ürünü ile ekipmanlarını sergiledi.

Fuara katılan Türk şirketleri arasında ASELSAN, Baykar, DASAL, DEARSAN, FNSS, HAVELSAN, Nurol Makina, OTOKAR, PROFEN, ROKETSAN, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de yer aldı.

Asya bölgesinde son dönemde önemli ihracat başarılarına imza atan Türk şirketleri, Endonezya, Filipinler, Bangladeş ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ülkelere çeşitli ürünler sağlıyor.

Fuar boyunca görüşmeler gerçekleştirecek Türk şirket yetkilileri, bölge ülkelerine yönelik yeni iş birliği anlaşmalarına imza atmayı hedefliyor.

  • Türk savunma sanayisi
  • Asya
  • Indo Defence Expo&Forum 2022

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