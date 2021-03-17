İngiliz generalden çok konuşulacak F-35 itirafı

17 Mart 2021 Çarşamba 08:36 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:24

İngiliz general Lord Dunnat, ülke ordusunun büyük ölçüde savaş yeteneğini kaybettiğini ve ABD'ye etkili destek verecek ve Rus askerlere karşı koyacak durumda olmadığını belirtti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'nin 2006-2009 yılları arasında genelkurmay başkanlığı görevini yürüten General Lord Richard Dannatt, "Ruslar bize gülüyor, Amerikalılar kafalarını sallıyor" dedi.

Dannatt'ın sözlerine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B hayalet avcı uçakları yüzünden iflas etti. Her biri 80 milyon pound'a (840 milyon TL) satın alınan bu uçakların saat başı çalışma maliyeti 90 bin pound (945 bin TL).