10 Kasım 2020 Salı 14:47 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:47

ABD merkezli Skynews’e röportaj veren İngiltere Savunma Bakanı Sir Nick Carter, 2030'larda İngiliz ordusuna otuz bin “robot askerin” katılabileceğini ve cephede birlikte çalışabilecekierini söyledi.

Hükümetin daha önce planlanan savunma planlarına uyduğunu belirten Carter, robot askerlerin etkilerinin ölçülmesinin gerektiğinin altını çizdi.

ENVANTERE 30 BİN ROBOT EKLENEBİLİR

NTV'de yer alan habere göre, Otonom ve uzaktan kumandalı robotların envantere katılmasıyla daha da güçleneceklerini belirten Savunma Bakanı, “Demek istediğim, 120 bin kişilik bir ordumuzun 30 bini robot olabilir, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

Yeni bir dünya savaşı riskinin sürdüğünü belirten Carter, ülkenin bu riskin bilincinde olması gerektiğini söylerken robotların insan kaybını önlemede mantıklı görünse de uzun vadede geri dönülmesi zor durumlara sebep olabileceğini söyledi.