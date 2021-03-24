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Savunma

İngiltere Merlin Crowsnest helikopterini sahaya sürecek

Kraliyet Donanması'nın yeni Merlin Crowsnest tipi helikopterlerini aktif görevde kullanmaya başlayacak.

Star.com.tr24 Mart 2021 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:34
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Kraliyet Donanması, ilk Merlin 'Crowsnest' havadan erken uyarı sistemli (AEW) helikopterinin Deniz Hava Filosu'nda hizmete girdiğini duyurdu.

İngiltere ile Locked Martin arasında Ocak 2017'de yapılan 269 milyon poundluk anlaşma sonra modernizayonu yapılan Merlin Croesnest Kraliyet Donanması'na teslim edildi.

Bu sistemle donatılmış Merlin helikopterleri, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in üzerinde uçucak ve 849. Donanma Havacılık Filosundaki Sea King ASaC.7 DRLO helikopterlerinin yerini alacak.

Star.com.tr

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