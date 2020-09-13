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Savunma

İngiltere, Rus Skyfall füzeleri hakkında uyardı

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini “sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine' sahip 'tamamen yeni bir silah türü' olarak nitelendirmişti.

13 Eylül 2020 Pazar 16:33 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:17
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İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyarıda bulundu.

Daily Mail'in haberine göre, Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen ‘9M730 Burevestnik füzesi hakkında, “Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldırıcak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor” dedi.

PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini “sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

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