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Savunma

İnsansız savaş uçağı ANKA III'ten bir ilk! TUSAŞ'ın teknoloji harikası kanıtladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III bir ilke imza attı. ANKA III'ün gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
İnsansız savaş uçağı ANKA III'ten bir ilk! TUSAŞ'ın teknoloji harikası kanıtladı
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TUSAŞ'ın teknoloji harikası insansız savaş uçağı ANKA III hakkında TUSAŞ'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. TUSAŞ, ANKA III'ün gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ANKA III'ten bir ilk! ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN'ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi.

Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı.

Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

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