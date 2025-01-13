TUSAŞ'ın teknoloji harikası insansız savaş uçağı ANKA III hakkında TUSAŞ'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. TUSAŞ, ANKA III'ün gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ANKA III'ten bir ilk! ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN'ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi.

Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı.

Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

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