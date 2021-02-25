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Savunma

İnsansız ve elektrikli helikopterimiz görücüye çıktı

TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği T629 helikopterinin 'insansız ve elektrikli' versiyonu ilk kez görücüye çıktı!

AA25 Şubat 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:43
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Türk mühendisler tarafından üretilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim töreni, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki tesisinde gerçekleşti.

Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz katıldı.

Öte yandan törenin yapıldığı alanda TUSAŞ'ın projelerinden olan farklı helikopter de yer aldı.

TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin "insansız ve elektrikli" versiyonunun ön prototipi ilk kez sergilendi.

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