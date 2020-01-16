Irak Rusya ile masada! 'Amerika Irak'ı durduramaz'

star.com.tr 16.01.2020 16:44 - Güncelleme: 16.01.2020 16:44

İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi lideri Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesi ve İran'ın misillemeleri ile gerilim had safhaya ulaşırken, Irak Rusya ile hava savunma sistemi alımı için görüşmelere başladı.



Irak Meclisinin 8 Ocak'ta yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesine ilişkin aldığı karar sonrası yaptırım tehdidinde bulunan ABD, S-400'lerin gündeme gelmesiyle Irak'a sağladığı 250 milyon dolarlık yardımı kesmek için kolları sıvadı. Irak halkı ise İran ve ABD'nin Irak topraklarındaki savaşından son derece endişeli.

Bölgede tırmanan gerilim, Irak hükümetinin S-400 görüşmeleri ve ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus Siyasi ve Askeri Analist Ivan Konovalov, 'Irak ve ABD arasındaki ilişkiler, Süleymani'nin öldürülmesiyle daha da kötüleşti. Amerikalılar Irak topraklarında askeri bir eylemde bulundular, Irak da, Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini istedi. Trump, Amerikan birliklerinin varlığı ve inşa ettikleri üs için Irak'tan ödeme yapmasını istedi.' dedi.

Ancak Konovalov'a göre S-400'ün alınması, bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek.

ULUSAL PARA BİRİMİYLE ALIM: TÜRKİYE DE BUNA HAZIRLANIYOR

ABD'nin Irak'a dolar hesaplarını kapatarak anlaşmayı engellemeye çalışırsa, başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Konovalov, 'Irak ödemeleri ulusal para birimiyle yapabilir. Bunu zaten Hindistan ve Çin'de görüyoruz. Türkiye de buna hazırlanıyor. Irak üzerindeki baskısını artırmaya çalışabilir, ancak bu durumda kesinlikle birliklerini ülkeden çekmek zorunda kalır.' dedi.

Konovalov, Amerikalılar'ın Irak'tan ayrılması halinde bunun; 2003'te başlayan işgalin boşuna olduğunu, askerlerinin boş yere öldüğünü, uzun yıllar boyunca olan her şeyin boşuna olduğu göstereceğini belirtti.

S-300 VE S-400 ALMA FİKRİ BUGÜN DOĞMADI

Iraklı uzman Vasil El-Haşimi ise S-400 alımı konusunda, Iraklıların tüm artıları ve eksileri tartmaları gerektiğini söylüyor. Çünkü silah satın almak siyasetle yakından bağlantılı çok karmaşık bir konu.

Haşimi konuya ilişkin açıklamasında, 'Silah edinme konusu karmaşıktır. ABD birlikleri ülkeyi terk ederse, Rus tarafı ile anlaşma yapılmadığı için Amerikan F-16 uçaklarında sorunlar yaşanacak. Herhangi bir ülke, gelecekte baskıdan kaçınmak için farklı ülkelerden silah satın almalı.' ifadelerini kullandı.

Irak ordusunun tedarik ve satın alım konusundaki sorunlarını henüz çözemediği belirten Haşimi, '“Rus S-300 ve S-400 sistemlerini satın alma fikri bugün doğmadı. Daha önce tartışılmıştı, ancak Amerika'nın baskısı nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi.' dedi.

Irak hükümetinin ABD'nin baskısı altında olduğunu belirten Haşimi, Çin'le yapılan anlaşmaların yanı sıra, Rusya ile S-300 ve S-400 konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.