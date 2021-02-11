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Savunma

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na 340 adet sürat teknesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na, roket, hafif gemisavar füzesi ve hafif torpidolar ile donatılan 340 adet yeni nesil sürat teknesi teslim edildi.

star.com.tr11 Şubat 2021 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:29
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Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran'ın güneyinde yer alan Bandar Abbas limanında düzenlenen törenle, hafif gemisavar füzesi ve hafif torpidolar ile donatılmış 340 adet yeni nesil sürat teknesi teslim aldığını bildirdi.

Çeşitli füze ve roketleri taşıma, ateşleme kabiliyetine sahip ve dalış operasyonlarına destek olabilecek yetenekte geliştirilen sürat tekneleri, Bandar Abbas'taki Deniz Muharebe Teşkilatı'na katıldı. Savunma Bakanlığı'nın işbirliği ile inşa edilen sürat teknelerinin Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hazar Denizi'ndeki operasyonlarda hazır olacağı bildirildi.

İran İslam Devrim Muhafızları Birliği Komutanı Hossein Salami, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bölgedeki devrim karşıtı rejimleri uyarıyoruz. Siyonist rejim, temas ettiği her ülkeyi kirleten lanetli bir varlıktır." ifadelerini kullandı.

Teslimat ile ilgili paylaşılan görüntülerde teknelerin birçoğuna insansız hava araçlarının yerleştirildiği görülüyor.

star.com.tr

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