İran görevi dünyanın ilgisini çekti: İhtiyaç nerede Bayraktar AKINCI orada

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından arama/kurtarma faaliyetlerine katılan ve enkazın bulan Bayraktar AKINCI, dünya kamuoyunun ilgisini çekti.

Yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneğiyle muharebe sahasında önemli caydırıcı güce sahip olan Bayraktar AKINCI TİHA, bunun yanında yangın, deprem, arama-kurtarma operasyonları gibi durumlarda insani yardım ekiplerine katkı sağlıyor.

Bayraktar AKINCI bugüne kadar yaz aylarında büyüyen yangın tehdidine karşı "Yeşil Vatan"ın korunmasında görev aldı. Milli hava aracı, sağladığı görüntülerle yangınların en iyi şekilde izlenmesini sağlayıp yerdeki ekiplerin koordinasyon ve müdahalesinin daha etkin yürütülmesine katkıda bulundu.

Bayraktar AKINCI, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev aldı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan Bayraktar AKINCI'lardan 9'u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin görev aldı.

Güvenlik güçlerinin komutasında taarruz, keşif-gözetleme gibi hizmet verirken ülkede yaşanan yangın ve depremlerde sahip olduğu yeteneklerle arama-kurtarma ekiplerine destek sunan Bayraktar AKINCI, İran'da üstlendiği rolle de insani yardım faaliyetlerini yurt dışına taşımış oldu.

Bayraktar AKINCI'nın, İran'da başarıyla yürüttüğü arama-kurtarma operasyonun arkasında en zorlu hava koşullarında ve coğrafyalarda görev yapabiliyor olması yatıyor.

Çok tehlikeli şartlarda, yoğun ve sert hava muhalefeti altında bu faaliyeti gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, rüzgarın saatte 160 kilometre hıza ulaştığı bölgede yağış, bulut, sis, fırtına, boran gibi koşullar altında uçuş ve tespitini yaptı.

Engebeli dağlık arazide yüksek manevra kabiliyetiyle zaman zaman dağların ve vadilerin içinde hareket eden Bayraktar AKINCI, bu zorlu koşullara rağmen enkazın yerini tespit ederek görevini başarıyla yerine getirdi.

- REKORLARA UÇTU



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 50 binin üzerinde uçuş saatine ulaştı.

Bugüne kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.

Dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselen Bayraktar AKINCI, milli havacılık tarihindeki irtifa rekoruna ulaştı.

Baykar'ın geçen yıl Bayraktar AKINCI TİHA'lar için Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği anlaşması doğrultusunda da Türkiye'nin tek seferde yaptığı en büyük havacılık ihracatı gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI, bu kapsamda Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.