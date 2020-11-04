İran yeni balistik füze sistemini duyurdu

star.com.tr 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:21

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri sıklıkla İran'ı füze sistemlerinin devam eden modernizasyonunu durdurmaya zorlasa da Tahran yönetimi, füze sistemlerinin uluslararası hukuka göre tamamen yasal olduğu ve potansiyel düşmanlara karşı caydırıcılığı hedeflediği konusunda ısrarcı.

İran Devrim Muhafızları, 'çok namlulu uzun menzilli balistik füze sistemi'ni duyurdu.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre, birden fazla uzun menzilli balistik füze fırlatmak için kullanılan otomatik ve akıllı sistem, İran Devrim Muhafızları (IRGC) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından üretildi .

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hossein Salami sistemin açılış törenine katıldı. Salami, "füzelerimizin uçuşu düşmanı sarsacak ve geri çekilmeye itecek" şeklinde konuştu.

Salami, İran'ın caydırıcılık ve savunma yeteneklerinin Tahran'a siyasi iradesini gösterme ve 'gerekirse düşmana dayatma' gücü verdiğini de sözlerine ekledi .

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