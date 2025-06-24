Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayi harcamalarının boşuna olmadığını ifade eden ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, "İlk kurşun atılalı çok oldu. Dünya üçüncü küresel mücadeleye doğru hızla ilerliyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim Türk devlet aklı çoktan devreye girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu görerek savunma sanayisine yönelmesi ve Türkiye'nin bu seviyede olması gurur verici." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE B-2 SPİRİT'İ GÖRÜR MÜ?

Türkiye'nin, İran'dan farklı olarak kendi radar sistemleriyle F-35, F-16, B-2 Spirit gibi uçakları tespit edebildiği söyleyen Güçlüer, İran'dan farklımız bu. Türkiye'nin o teknolojisi var. Türkiye'nin sitemleri 500 kilometre kala uçağın savaş uçağı mı, yoksa yolcu uçağı mı olduğunu tanımlar. 400 kilometre kala ise teşhis eder. Vuruş menzili ise yine 400 kilometredir. Ayrıca B-2 Spiritleri de çok rahat görebiliyoruz." sözlerini sarf etti.

"KAAN'I GÖREMİYORSUNUZ"

Milli muharip Uçak KAAN hakkında da konuşan ASAM Başkanı, "F-35 savaş uçağı, diğer hava savunma sistemleri tarafından 500 kilometre mesafede metrekarenin on binde yedisi kadar görünüyorken, KAAN bunu on binde bir şeklinde yapıyor. Yani KAAN'ı göremiyorsunuz" diyerek, Türkiye'nin guru kaynağı olan milli muharip uçağın radarlar karşısındaki gücüne de dikkat çekti.