Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle geliştirdiği savunma sanayii iş birlikleri, İsrail kamuoyunda dikkat çekmeye ve endişe oluşturmaya başladı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin bölgedeki yükselen etkinliğinin Tel Aviv yönetiminin nüfuzunu zayıflattığını yazdı. Gazete, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Latin Amerika ülkelerinde oluşan tepkinin, Türkiye ile ortak projelere ilgiyi artırdığını vurguladı.

"ANKARA, ALTIN KITA'DA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR"

Maariv'in "Yalnızca Orta Doğu değil: Türkiye, İsrail'i 'Altın Kıta'dan uzaklaştırmak istiyor" başlıklı haberinde, İsrail'in Latin Amerika'daki uzun yıllara dayanan konumunun siyasi gerilimler nedeniyle zayıfladığı belirtildi. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesini kullanarak bölgedeki etki alanını genişlettiği ifade edildi.

Gazete, İsrail'in onlarca yıl boyunca Latin Amerika'nın Orta Doğu'daki başlıca güvenlik ortağı olduğunu, ancak bu mimarinin artık belirgin biçimde değiştiğini belirtti. Maariv'e göre, "Tel Aviv'in boşluğunu Ankara dolduruyor."

İSRAİL'İN ETKİSİ AZALIRKEN TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Maariv'in haberine göre İsrail, geçmişte Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru ve Ekvador gibi birçok ülkeye savunma sistemleri sağlayarak bölgede güçlü bir varlık kurmuştu. Ancak Gazze'deki saldırıların yarattığı siyasi tepkiler bu tabloyu değiştirdi.

Haberde, Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiği, Şili'nin ise önemli bir havacılık ve uzay fuarında İsrailli firmaları dışarıda bıraktığı hatırlatıldı. Gazete, bu gelişmelerin İsrail'in son 40 yıllık hakimiyetini zayıflattığını yazdı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİYLE BÖLGEDEKİ AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

Maariv, Türkiye'nin bu jeopolitik boşluğu fırsata çevirmek istediğine dikkat çekti. Haberde, Türk savunma sanayii firmalarının küresel sıralamalarda yükseldiği, özellikle insansız hava araçlarına yönelik talebin artmasıyla Baykar'ın ilk 100 savunma şirketi arasına girdiği vurgulandı.

Gazete, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileriyle Latin Amerika'da giderek daha görünür hale geldiğini belirterek, "Ankara'nın sahadaki etkisi artık açıkça hissediliyor" ifadelerine yer verdi.

"İSRAİL YENİ REKABETLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA"

Haberde, Latin Amerika'nın Türkiye için stratejik bir çeşitlilik alanı sunduğu, Türkiye'nin ortak üretim, teknoloji transferi ve otonom sistem ihracatıyla bölgede önemli bir partner haline geldiği kaydedildi. Maariv, yaşanan dönüşümün sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir anlam taşıdığını belirtti ve İsrail'in hızla değişen bu manzaraya uyum sağlamak zorunda kaldığını yazdı.