İskandinav ülkesinden itiraf! 'Hava savunmamız yetersiz'

star.com.tr 01 Mart 2021 Pazartesi 19:18 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 19:18

Danimarka Savunma Bakanı Flemming Lentfer, devlet radyosuna verdiği demeçte, Danimarka ordusunun hava kuvvetleri konusunda envanterlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Bakan Lentfer, "Danimarka'nın hava savunma kabiliyetine baktığımızda, bazı eksikliklerimiz olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Hava savunması açısından işaret edilen bazı eksiklikler daha büyük niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Danimarka devlet radyosu tarafından Bakan Lentfer'ın açıklamalarına ilave olarak, Danimarka'da potansiyel düşman savaş uçaklarını ülkenin hava sahasından uzaklaştırmak için 24 saat görev yapan yalnızca 2 adet F-16'nın bulunduğu vurgulandı. Bununla birlikte, yaşlanan savaş uçakları dışında, ülkenin havadan gelebilecek güçlü bir saldırıya karşı kendini savunmasının hiçbir yolunun olmadığı, bombardıman uçaklarını ve hatta topraklarına veya askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirebilecek basit drone'ları bile vurabilecek hiçbir füzenin olmadığı belirtildi.

- "CAYDIRILMASI GEREKEN RUSYA'DIR"

Konuya ilişkin yorumlarını paylaşan Danimarkalı savunma analisti Peter Michaelsen, "Batı dünyası, havada hakimiyet kurmamıza alıştı. Çünkü önemli bir hava savunması olan kimseyle savaşmak zorunda kalmadık. Bu nedenle, bölgeye para harcanmamıştır fakat halihazırda caydırılması gereken Rusya'dır." şekinde konuştu.

Michaelsen, "NATO kuvvetleri gelene kadar olası bir saldırı karşısında hava savunmamız yok. Bize saldıracak biri var mı diye sorulabilir mi? Umarım hayır, ancak caydırabilecek sistemleriniz yoksa risk artar." ifadelerini kullandı.

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