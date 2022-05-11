SSB Başkanı Demir, 'bir ilk' diyerek müjdeyi verdi: 2 yıl içinde önemli noktaya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, NTV'de katıldığı canlı yayın programında yerli ve milli savunma sanayi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

Hava savunma sistemlerinin önemi ortaya çıktı. İnsansız sistemlerin sahada iletişiminin önemi görüldü. TB2 önemli bir olgunlaşma süreci yaşadı. Bu süreç de tamamen sahada oldu. Elde edilen başarılar sürekli projenin üzerine yeni eklemeleri getirdi. Mükemmele doğru bir yolculuk başladı.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ

Tecrübelerimizle çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız. İlk parça için imalat hattı kuruluyor. 2023 yılında Milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih.

TÜRK SİHA'LARININ SAHADAKİ ETKİSİ

SİHA'larımızın kapasitesini görmeye devam ediyoruz. İnsansız sistemlerin neleri başarabileceğini de göstermek istiyoruz.

7 yıl önce piyade tüfeğimiz yoktu. 15 yıl önce çalışmalara başlanmıştı. Tüm çalışmaların meyvelerini görmeye başladık. Katmanlı hava savunma sisteminin önemini daha iyi gördük. 3 yıl önce yeni çalışmalara başladık. Korkut, Hisar, Sungur ve Siper'ler gelmeye başladı. Katman'da bir üst kademeye çıkacağız.

Sungur'un 2 verisyionu var ikisinde de imalatlar devam ediyor. Gökdeniz'de ise test aşamasında. Ancak bir başka ülke Türkiye'den önce kullanmaya başlayacak.

ARTIK SATIN ALMA KONUSUN KAPATTIK

Anadolu Amfibi gemi için 2022 yılını ıskalamak istemiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızı ile sürüyor. İnsansız hava araçlarının bu gemiden kalkmasına yönelik çalışması ve Hürjet'in de bu tip bir gemiden kalkmasına yönelik çalışmalarımız var. Bu gemimiz herhangi bir yere çıkartma yapılması söz konusu olacaksa bu gemiden olabilecek herşeyin mümkün olmasına yönelik projelerimiz sürüyor. Uçak gemisi konusunda satın alma konusunu kapattık. İşbirliğine varız. Bugün şunu veririz ama yarın veremeyiz tavırlarından bıktık. Bundan sonra kendimi önümüzü görmeye çalışıyoruz. Uçak gemisi Türkiye'de üretilebilir tezini geride bıraktık. Üretilmesi gerekiyorsa üretilecek. Biz çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz.

BİZE KISITLAMA YAPANLAR SAVAŞ SONRASI TAVRINI DEĞİŞTİRDİ AMA

Rusya Ukrayna savaşı atmosferi değiştirdi. Savaş öncesinde TB2'leri karalama yoluna giden ülkeler bugün çok farklı görüşteler. Onların tavır değişikliği bizi yolumuzdan döndürmez biz sadece önümüze bakıyoruz. Bizi engelleme sadece yapacağımız işi biraz geciktirecektir ama mutlaka biz yapılması gerekeni yaparız.

YERLİ SAVAŞ GEMİSİ VE DENİZALTILAR GELİYOR

Yerli Savaş gemileri konusunda da tek bir gemi değil birbirlerini tamamlayan ya da daha da üstüne çıkan projeleri peş peşe sürdürüyoruz. Yerli denizaltı konusunda da kendi denizaltımızı yapacak noktaya geldik. İkinci denizaltını da hizmete almak için gün sayıyoruz. İç donanım konusunda da yerlilik oranımız da hızla artıyor.

Yerli mühimmatlarda ise birçok ürünün test atışlarını yaptık. Bunların arasında Çakır, Atmaca, Hisar gibi denize uyarlanmış deniz platformlarından karaya denizaltından atış yapacak projelerimiz sürekli sürüyor.

TÜRKİYE'NİN UZAY PROJELERİ

Roket motorları konusunda 3 alanda da varız. Bununla ilgili geniş kapsamlı çalışmamız var. Seyir füzesi motorları konusu da hedefimizde. Uzaya mini uydular fırlatma çalışmamız da devam ediyor. Uzay yolculuğunda yolun henüz başındayız. Öncelikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda gidiyoruz. Vakit bulabilirsek diğer konulara da girebileceğiz. Dost ve kardeş ülkeler bu konuda bizimle temas halindeler. Bu da bize yeni alternatifler sunuyor.

YERLİ MOTOR ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ EŞİKLERİ AŞTIK,

Motor konusunda önemli çalışmalarımız var. Bu konuda önemli adımlar attık, birçok projede yerli motor kullanımı şartı getirdik. bin beygir gücündeki motorlarda testlerde önemli aşamaya geldik. 1500 beygir gücündeki motorumuz Altay tankı için geliştirdik. Ancak Güney Kore ile ilgili anlaşma çerçevesinde bu ülkeden alınan motorlar prototipler üzerinde entegre edildi ve testleri yapılıyor. 2 yıl içinde testlerde önemli bir noktaya geleceğiz. Bu motorda ilk kez denediğimiz entegrasyonlar söz konusu.

Savunma sanayinde 2022 yılı için 4 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracatta patlama beklentisi söz konusu. Ancak firmalar verilecek siparişleri zamanında karşılayabilecek güce erişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA'lardan başka mühimmatlar ve diğer alanlarda da görülecektir.

Türkiye'nin sürdürdüğü harekatlarda operasyonları kimseye bağımlı olmadan sürdürüyorsa bu yerli imkanlarla ancak sözkonusudur. Harekat ortamında yeni şartlar gündeme gelebiliyor. Biz de o durumları yaptığımız çalışmalarla çözme yoluna gidiyoruz.