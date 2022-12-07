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Savunma

İsmail Demir duyurdu: İlk teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 mm havanların ilk teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu.' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi7 Aralık 2022 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
İsmail Demir duyurdu: İlk teslimatları yapıldı
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın silahların modernizasyonuna yönelik yürüttüğü projeler Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sahadaki operasyonlarında büyük katkılar sunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Modernize edilen 60 mm, 81 mm ve 120 mm havanlar daha kısa sürede, daha yüksek hassasiyetle ve gerektiğinde daha az personel ile atış imkânına sahip oldu.

İSMAİL DEMİR DUYURDU: İLK TESLİMATLARI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, teslimatı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 mm havanların ilk teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun."

'KALİFİKASYON VE KABUL TESTLERİ TAMAMLANDI'

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen 'Havanların Modernizasyonu Projesi' kapsamında 60 milimetre komando havanı akıllı atış kontrol sistemi ve sistemin alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin, kalifikasyon ve kabul testleri, 81 milimetrelik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi ile yeni tevcih sisteminin ve sistemin alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve 120 milimetre havanlar için yeni tevcih sistemi ve sistemin alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı. Atışlara sürat kazandırılacak proje kapsamında 'ilk muayene', 'yüksek-düşük sıcaklık çalışma', 'dayanım', 'sızdırmazlık', 'titreşim', 'düşme' gibi birçok farklı kalifikasyon testi ile 'doğruluk-dağılım', 'EMI/EMC', 'mesafe ve açı ölçümleri', 'yüksek-düşük sıcaklık depolama' gibi birçok farklı içerikte kabul test faaliyeti başarılı bir biçimde tamamlandı."

Star Gazetesi

  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • havan
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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