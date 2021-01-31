İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2021 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
Savunma

Türkiye F-16'larını güçlendiriyor

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA31 Ocak 2021 Pazar 12:55 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:13
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.