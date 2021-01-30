İsmail Demir görüntüleriyle birlikte paylaştı! Havadaki gücümüze güç katacak

Demir, yaptığı paylaşımda "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" ifadelerine yer verdi.
Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82 (Hassas Güdüm Kiti -82) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmayı sürdürüyor.
HGK-82, mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.
BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti
Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme
Karıstırmaya dirençli
Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme
Görev basına daha az bomba, sorti ve personel
Maliyet etkin
Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti
ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri
F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon
MIL-STD 1760 uyumluluğu