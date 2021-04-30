İsmail Demir: Hava savunma sistemlerimiz devreye giriyor

30 Nisan 2021 Cuma 14:28 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 14:28

TRT Haber'in sorularını cevaplandıran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve seri üretimlerinin başladığını açıkladı.

"2021'de bazı yabancı kaynaklı sistemlerin yerlileştiğini göreceğiz" diyen Demir insansız kara, deniz ve hava araçlarının yaygınlaşacağına dikkat çekti.

"SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNE ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ OLUŞTU"

Demir, "Savunma sanayi ürünlerine çok büyük bir ilgi oluştu, oluşmaya da devam edecek. Harekat sırasında alınan dersler ile beraber daha güçlü olmak için iki ülke de hazır olmalı" dedi.

"AZERBAYCAN İLE ORTAKLIK GÜNDEMDE"

Demir, Azerbaycan'ın sahada kabiliyet gösteren ve fark doğuran tüm Türk ürünleri ile ilgilendiğini söyledi:

"Harekat sırasında alınan dersler ile beraber daha güçlü olmak için iki ülke de hazır olmalı. Kardeşlerimizle muharebe sırasında olduğu gibi sonrasında da faaliyetlerimiz sürüyor. Azerbaycan ile tesis kurma, ortaklık oluşturma, teknoloji paylaşımı ve transferi gündemde...'