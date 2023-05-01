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Savunma

İsmail Demir: Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen bir ülke oldu

Milli Muharip Uçağın sıradaki hedefi gökyüzü olduğunu belirten Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, 'Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen, söz edilen ve ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu. İlk büyük farkımızı SİHA'larla oluşturduk. Şimdi insanlı uçaklarda da, daha sonra da insanlı-insansız uçak karmasının yaptığı görevlerle de oluşturmuş olacağız' dedi.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
İsmail Demir: Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen bir ülke oldu
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen 'Bugün "İstikbal' İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı. Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, MMU'nun hedefinin gerçekleştirilecek olan yer testlerinin ardından gökyüzü olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKEN BİR ÜLKE OLDU"

Türkiye Havacılık sektörü için özel ve çok iddialı projelerin görücüye çıktığı bir gün olduğunu dile getiren Demir, "Buradaki heyecanı görüyoruz. Bir taraftan İstanbul'da TEKNOFEST heyecanını yaşarken burada da yine havacılık anlamında dört ürünümüzün lansmanını görmüş oluyoruz. Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen, söz edilen ve ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu. İlk büyük farkımızı SİHA'larla oluşturduk. Şimdi insanlı uçaklarda da, daha sonra da insanlı-insansız uçak karmasının yaptığı görevlerle de oluşturmuş olacağız. Ülkemiz için aslında yıllardır özlemini çektiğimiz 'Göklere hakim olmak' konusundaki o hayallerimizin gerçekleştiği ve birden fazla platformda çeşitli ortamlarda gerçekleştirdiği döneme gelmiş bulunduk" ifadelerini kullandı

"SIRADAKİ HAMLEMİZ YER KOŞULLARI VE TESTLERİ SONRASI UÇUŞ"

MMU özelinde açıklamalarda bulunan Demir konuşmasına şöyle devam etti:

"Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş. Uçuşu da mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde yapmak için hazırlıklar bütün gücüyle devam edecek. Tabii çok ileri bir sistem, ileri sistemlerin entegrasyonu var; bunların hemen hemen hepsi de yerli. Önemli bir kısmı da ilk defa yapılıyor. O yüzden hepsini uçuşa emniyetli şekilde sahaya vermek istiyoruz."

Ortaya çıkan ürünlerde emeği olan inşalara teşekkür eden Demir, "Bu coşku hepimizin. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aslında bir fiil çalışan her ferdimiz her arkadaşımız bu konuda büyük bir özverili çalıştılar. Tabi onlara bu motivasyonu veren de milletimizin beklentisi. Milletimizin beklentisi yükseldi, onlar bu yaptıkları ürünlerle milletimizin ne kadar gurur duyacağını bilmeleri kendilerine güç oldu. Bu enerjiyle çalıştılar ve çalışmaya devam edecekler" diye konuştu.

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