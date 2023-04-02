İsmail Demir: Kızılelma, hava muharebesine girebilecek hıza ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanal7'de Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Anka 3, Hürjet, Akıncı ve Bayraktar TB3'te yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

Teknolojiyi kendimizin geliştirmemizden başka çare yok. Biz kimseden destek almak istemiyoruz gibi değil. Eğer kazan kazan durumu varsa bunu da yaparız. Genelde kendimizin geliştirmesinin en fazla kullanılan yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Milli Muharip uçağında uçuş hariç testleri yapılabilecek durumda. Bir kaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını. Uçuş emniyeti her şeyden önce geliyor, tüm testlerden geçmesi gerekiyor o nedenle acele etmiyoruz. 2024-2025 demiştik.

KIZILELMA

Uçmak sadece uçmak değil, çeşitli bölmeler var, çeşitli irtifalar var. Uçağınızın neler yapabileceğini görmeniz lazım, performansların uçuş sırasında safha safha gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüksek irtifa, manevralar hepsinin verileri toplanacak. Burada da aşamalar yapılıyor ve bize sonuç söyleniyor. Jet motorlu bir İHA bu, tabi hız parametreleri çok önemli. Hızı, gerekirse hava muharebesine girebilmesi, 5. nesil bazı uçakların kabiliyetleri yapabilmesi gibi özellikleri taşıyacak.

ANKA 3

Sürpriz olarak hazırladık, o da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tip uçakların pilotajı da farklı, epey eğitimli olmaları gerekiyor. Anka-3 düşük radar görünürlüğü ile öne çıkıyor. Bizi ziyarete gelen yabancı misafirler başta olmak üzere, bazıları yarım saat oyalanıp koyduğumuz platformların maketlerini inceliyorlar.

HÜRJET

HÜRJET aslında Türkiye'nin jet motorlu, insanlı uçağı. Uçuş testlerinde çalışmalar devam ediyor. HÜRJET'e bir belirli kabiliyetler ekleyebileceğiz. Mühimmat taşıyan, yakın hava desteği yapabilecek bir uçak haline getireceğiz. Seri üretim talimatı verdik.

AKINCI

Platform kendisini bir taraftan geliştirebiliyor. Uçaklarınız bir platform, o bir iş yapacak. Mühimmat geliştirmeleri yapılıyor ve uçaklara entegre ediliyor. Süpersonik mühimmatımız envanterimizde kullanıldı. AKINCI için biraz düşündüğünüzde bir insansız hava aracınız var, karşıdaki düşmanı hissetmek mümkün olduğunda asıl hedeflere yaklaşmadan uzaktan vurabilmek demektir. Ne kadar uzaktan vurabilirseniz o kadar önemlidir.

BAYRAKTAR TB3 SİHA

Burada amacımız Anadolu gemisi yapıldığında, bir uçak gemisinin belirli fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale gelmesini istememiz. TB-2'yi ufak tefek dokunuşlarla bu platformun üzerine koyabilir miyiz dedik. Anadolu gemisinin bir kaç kademede görev kabiliyeti var, personel transferi açısından, içindeki hastane açısından. TB-3 SİHA Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek. Anadolu gemisine HÜRJET'in de konuşlanmasını istiyoruz.

"GEMİ YOLDA KALIR"

Dün bir dostum bana mesaj atmış, bir dergi kapağı ve 1 Nisan şakası olarak Necmettin Erbakan resmedilmiş, elinde projeler var ve alay ediliyor. Geçmişte bu projelerin hayalleriyle dahi alay edilirdi. Şimdi ne değişti? İrade, burada en önemli parametre. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi her ürünü burada yapacağız, dışarıdan almayacağız. Bu iradenin kesilmesi durumunda kötü bir akıbet olur. Zihniyet olarak o derginin kapağına bunu yapanlarla aynı zihniyet. Rüzgar kesilmesi durumunda gemi yolda kalır.