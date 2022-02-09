İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu! TSK'ya teslim edildi

IHA 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:12

Türk savunma sanayii, güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ROKETSAN tarafından üretilen TRG-300 KAPLAN Füzesi'nin (K+ Füzesi) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.