Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter üzerinden, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'nin yeni versiyonuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

İHA VE JETLERE KARŞI ETKİLİ

İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesi hizmete girdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde!

İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun!

SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor.

Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum.

Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz.

Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun!"