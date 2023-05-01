İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: O sesi duyacağız

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 piste çıktı, ilk uçuş için ise gün sayıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3'e ilişkin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk uçuş için bu ayı işaret etti.

Demir, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Yakın zaman dedik. Madem pistte koşmaya başladılar şöyle olabilir, pistte koşarken bakarsınız birden gerekli hıza erişti ve uçtu bunu görebiliriz. Maden koşuyor uçması da yakındır. Bu ay duyacağınız bir ses ANKA-3 olabilir.

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ANKA-3', 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabilecek.

Uçak 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacak.

"Radar görünürlüğünün düşük olması uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor.

ANKA-3 Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak operasyonlarda kullanılabilecek.

ANKA-3'ÜN SİLAHLARI

ANKA-3'te birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunuyor.

Gövde içindeki dahili istasyonun yetenekleri çok büyük olacak. Şu ana kadar Türkiye'de geliştirilmiş bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumda. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabiliyor ya da hacmine göre çok daha fazla sayıda daha küçük mühimmat taşıyabiliyor. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabiliyor. Daha altındakiler kesinlikle taşınabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda da nispeten küçük silahlar taşınabiliyor.

SÜPER ŞİMŞEK GELİYOR

ANKA-3'ün kanat altlarına konumlandırılan yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu olacak. Ortaya çıkan platforma "Süper Şimşek" ismi verildi. Süper Şimşek havadan yere, havadan havaya taarruz görevleri yapabilecek, üzerine kendi kapasitesi dahilinde elektronik harp sistemleri takılıp yerdeki düşman sistemlerinin tespiti, bunların baskılanması gibi görevleri gerçekleştirebilecek. En son versiyonlarından birinde seyir füzesine kadar ulaşabilecek bir yelpazede bu hava aracı da kullanılacak. 700 kilometrenin üzerinde menzil bekleniyor.