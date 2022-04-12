İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5906
  • EURO
    15,8905
  • ALTIN
    923.275
  • BIST100
    2459.24
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • İsmail Demir'den İHA açıklaması: Yeni bir kabiliyet kazandı
Savunma

İsmail Demir'den İHA açıklaması: Yeni bir kabiliyet kazandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yeni bir kabiliyet daha kazandığını duyurdu.

12 Nisan 2022 Salı 17:30 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 17:30
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA' ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İHA' larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA' sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

  • İsmail Demir
  • TUSAŞ
  • ANKA İHA
  • mayın
  • savunma sanayii

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.