İsmail Demir'den TCG A-574 müjdesi: Türkiye'de ilk kez hizmete girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmete girdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Durmuş Güngör (A-574), STM Savunma ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!" ifadelerini kullandı.
Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), @STMDefence ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi.����— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 8, 2021
Hayırlı Olsun! pic.twitter.com/yTR19Ar2CN