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Savunma

İsmail Demir'den TCG A-574 müjdesi: Türkiye'de ilk kez hizmete girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmete girdiğini açıkladı.

9 Aralık 2021 Perşembe 07:52 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 07:52
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmete girdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Durmuş Güngör (A-574), STM Savunma ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!" ifadelerini kullandı.

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